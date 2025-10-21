نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل عبد الغفار: الأكاديمية العربية أصبحت نموذجًا إقليميًا لريادة الأعمال الجامعية عبر قمة RIPPLE 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة الثانية لبرنامج RIPPLE 2025 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة واسعة من الوزراء، ورؤساء الجامعات، والسفراء، وخبراء ريادة الأعمال، ورواد الابتكار والتنمية الاقتصادية من أكثر من 20 دولة.

يأتي ذلك برعاية وحضور السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وتُعد قمة RIPPLE منصة إقليمية ودولية لتعزيز التكامل بين الجامعات ومراكز ريادة الأعمال والحاضنات، بهدف بناء قدرات العاملين في هذه المنظومات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم برامج فعالة لدعم ريادة الأعمال.

وقد أطلق مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية هذه المبادرة في عام 2023، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وتأتي دورة 2025 بشراكة جديدة مع منظمة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة SKSEED التابعة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أهمية تمكين الشباب العربي بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود الأكاديمية العربية في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ودعمها عبر مبادرات نوعية تسهم في بناء بيئة حاضنة للشباب والمشروعات الناشئة.

من جهته، صرّح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بأن الأكاديمية العربية تفخر بكونها من أوائل المؤسسات التي تبنت نهجًا متكاملًا لتطوير منظومات ريادة الأعمال الجامعية وربط الابتكار بالصناعة.

وأشار إلى أن برنامج RIPPLE أصبح نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في بناء القدرات المؤسسية وربط الجامعات باحتياجات السوق ومصادر التمويل والشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أن الأكاديمية أنشأت مركز ريادة الأعمال عام 2015 ليكون منصة لنقل الخبرات إلى المؤسسات الأكاديمية في المنطقة والعالم.

وأعرب الدكتور عبد الغفار عن تقديره للدعم المستمر من جامعة الدول العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المبادرات الداعمة لريادة الأعمال وتنمية الشركات الناشئة، وفي بناء قدرات الحاضنات الجامعية في العالم العربي.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة العشري، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، إن التحضيرات لقمة RIPPLE 2025 جاءت ثمرة جهود مكثفة استمرت لأشهر، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نتائج ملموسة في تدريب كوادر 35 جامعة مصرية وتنظيم 4 لقاءات إقليمية في تونس وإندونيسيا والسعودية (الرياض والمدينة) ضمن فعاليات Ripple Meetups التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في منظومة ريادة الأعمال.

وأضافت العشري أن القمة الحالية تستضيف 400 مشارك وأكثر من 60 متحدثًا من 20 دولة، وتتضمن ورش عمل وموائد مستديرة لمناقشة أفضل التجارب الدولية، كما تطلق خارطة طريق إقليمية لتعزيز المبادرات المشتركة وبناء شراكات بين المستثمرين ومؤسسات دعم رواد الأعمال لتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل.

وتسعى القمة، التي تستمر يومي 19 و20 أكتوبر، إلى تطوير قدرات مراكز ريادة الأعمال الجامعية وربطها بالشركاء الإقليميين والدوليين، ضمن برامج متخصصة تشمل مجالات الابتكار، الحوكمة، الاستدامة، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

ويُختتم الحدث بفعالية Business Matchmaking التي تُنظم بالشراكة مع Sprintly Partners وVMS Studio السعودية وLondon VC Network، لربط رواد الأعمال بالمستثمرين الدوليين وفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة في الأسواق العالمية.