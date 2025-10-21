نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يصل العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى المطار العسكري في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة بلجيكا للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكان في استقبال الرئيس السيسي نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تشهد القمة مباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والأوروبي، تتناول قضايا الاستثمار، والهجرة، والطاقة، ودعم الاستقرار الإقليمي، بما يعكس الدور المصري المحوري في المنطقة وعلاقاتها المتنامية مع الاتحاد الأوروبي.