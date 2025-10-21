نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الجالية المصرية في فرنسا تنحت تمثالًا للرئيس السيسي احتفاءً بجهوده الوطنية ودعمه للمصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الجالية المصرية في فرنسا على نحت تمثال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده الوطنية ودعمه المستمر لأبناء الوطن في الخارج، في خطوة تعكس مدى اعتزاز المصريين بالخارج بقيادتهم السياسية وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

كما عرضت قناة «إكسترا نيوز» مشاهد للاحتشاد الكبير لأبناء الجاليات المصرية في أوروبا أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث رفع المشاركون أعلام مصر ورددوا هتافات الترحيب بالرئيس، تعبيرًا عن دعمهم له قبيل انطلاق القمة المصرية الأوروبية الأولى المقرر عقدها غدًا.

ويأتي هذا المشهد في إطار التقدير الشعبي والرسمي لجهود الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية، ودعمه المتواصل للمصريين بالخارج، فضلًا عن حرصه على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.