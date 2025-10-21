نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

شهدت سبائك الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب المحلي، حيث سجلت سبيكة وزن 10 جرامات نحو 66.000 جنيه، بما يعادل نحو 1387.31 دولار. ويأتي هذا الارتفاع ضمن تحركات السوق المستمرة التي تتأثر بالطلب المحلي والتقلبات العالمية لسعر الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر:

سبيكة وزن 1 جرام: 6600 جنيه (~138.73 دولار)

سبيكة وزن 2.5 جرام: 16.500 جنيه (~346.83 دولار)

سبيكة وزن 5 جرامات: 33.000 جنيه (~693.65 دولار)

سبيكة وزن 10 جرامات: 66.000 جنيه (~1387.31 دولار)

سبيكة وزن 20 جرامًا: 132.000 جنيه (~2774.61 دولار)

سبيكة وزن 31.1 جرام «الأوقية»: 205.260 جنيه (~4314.52 دولار)

سبيكة وزن 50 جرامًا: 330.000 جنيه (~6936.53 دولار)

سبيكة وزن 100 جرام: 660.000 جنيه (~13873.06 دولار)

سبيكة وزن 500 جرام: 3.300.000 جنيه (~69.365.31 دولار)

سبيكة وزن كيلو (1000 جرام): 6.600.000 جنيه (~138.730.61 دولار)

السياق الاقتصادي:



يرجع ارتفاع أسعار السبائك إلى زيادة أسعار الذهب محليًا وعالميًا، إلى جانب تقلبات سوق الصرف وتأثيرات الدولار الأمريكي على السوق المحلي. ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في ظل توقعات بتحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة القادمة.

نصائح للمتعاملين:

متابعة الأسعار يوميًا قبل الشراء أو البيع، خصوصًا للسبائك الكبيرة.

الاستفادة من الفترات التي تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا للشراء بأسعار مناسبة.

التعامل مع محلات الصاغة الموثوقة لضمان جودة السبيكة والمصنعية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار سبائك الذهب يعكس استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أن المستثمرين يميلون إلى شراء السبائك الكبيرة مثل 100 جرام أو 1 كيلو للاستفادة من التخزين طويل الأجل والحماية من التضخم. وتوقع بعض المحللين أن تستمر أسعار السبائك في التحرك صعودًا خلال الأسابيع المقبلة مع تأثر السوق بأسعار الدولار وقرارات البنوك المركزية العالمية.