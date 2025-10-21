عاجل- بالصور نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة التحضيرات لانتخابات برلمان 2025

أحمد جودة - القاهرة - جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية

نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة التحضيرات لانتخابات برلمان 2025

جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية



أجرى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والاطلاع على استعدادات الغرفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الأمانة المركزية وأمانة التنظيم المركزية.

متابعة جاهزية الغرفة واستعدادات المرحلة المقبلة

اطلع الأمين العام خلال جولته على آلية العمل داخل الغرفة ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستعداد خلال المرحلة المقبلة من التحضيرات الانتخابية.

جانب من الزيارة

تأكيد على الانضباط والتنسيق بين المحافظات

وشدد "عبد الجواد" على ضرورة استمرار حالة الانضباط والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل داخل الغرفة، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في مختلف المحافظات، تنفيذًا لخطة الحزب الشاملة الهادفة إلى إدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم يعكسان مكانة الحزب ودوره الريادي على الساحة السياسية.

تقدير لجهود فريق العمل ودعوة للاستمرار بنفس العزيمة

أعرب النائب أحمد عبد الجواد عن تقديره العميق لأعضاء غرفة العمليات المركزية على ما يبذلونه من جهود مخلصة، موجهًا الشكر والتقدير لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المهم.

جانب من الجولة