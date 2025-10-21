عاجل- رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان تنسيق السياسات المالية والنقدية واستقرار الاحتياطي الأجنبي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يؤكد أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الجانبين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ثقة الأسواق ودعم استقرار الأسعار.

الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مطمئنة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى أحدث تطورات الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث تم التأكيد على أنه متوافر عند مستويات مطمئنة تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات وتدعم استقرار سعر الصرف.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها الدولة في إدارة الموارد المالية والنقدية بكفاءة.

عبدالله يستعرض نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

كما استعرض السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء، نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شارك فيها ضمن الوفد المصري إلى جانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أنه عقد على هامش الاجتماعات عددًا من اللقاءات المهمة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث ملفات التعاون المشترك، ومتابعة برامج الدعم والمشروعات الجارية بين مصر والمؤسستين، بما يعزز الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.



