كلية الآداب بجامعة عين شمس تنفذ برنامجًا تدريبيًا لذوي الإعاقة حول التنمية المستدامة والحوكمة

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس برنامج تدريبي مخصص لذوي الهمم بعنوان «التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030».

وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الإبصار الإلكتروني، وبإدارة الدكتور نادية حشيش مدير المركز، تأكيدًا على اهتمام الجامعة الحقيقي بتمكين ذوي الهمم ودمجهم في مسيرة التنمية.

يأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون المبرم بين مركز الإبصار الإلكتروني بالكلية والإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية، ضمن المبادرة التي أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

استهدف التدريب فتح آفاق جديدة أمام الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، ومنحهم مساحة أوسع للمشاركة في مسيرة التنمية، عبر رفع وعيهم بمفاهيم التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030.

وخلال الفعاليات تحدثت الدكتورة حنان كامل مؤكدة أن الكلية تنظر إلى تمكين ذوي الهمم بوصفه جزءًا أصيلًا من رسالتها. وأشارت إلى أن مستقبل التنمية في مصر لا يمكن أن يُبنى إلا بمشاركة جميع أبنائها، مشيدة بحماس الطلاب وتفاعلهم مع البرنامج، الذي يعكس رغبتهم الحقيقية في المساهمة في بناء وطنهم.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بحضور وتفاعل الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج ليست مجرد محاضرات نظرية، بل هي خطوة حقيقية لتمكينهم من لعب دور مؤثر في المجتمع، من خلال فهم أعمق لمفاهيم التنمية والحوكمة والشفافية.

قدّمت البرنامج التدريبى الدكتورة إيمان راغب، الباحثة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث تناولت بأسلوب مبسط المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة كما حددها البنك الدولي والأمم المتحدة، مع التعريف بآليات الحوكمة ودورها في تحقيق التنمية المتوازنة.

واختُتم اللقاء بتكريم المشاركين، حيث قامت أ.د حنان كامل بتسليم شهادات التقدير للطلاب الذين اجتازوا التدريب بنجاح، وعبّر الطلاب عن امتنانهم لفرصة التعلم والمشاركة، مؤكدين أن مثل هذه البرامج تمنحهم دفعة قوية للإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم في صنع المستقبل.