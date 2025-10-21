نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرؤي المستقبلية وتحديات التصنيع الغذائي " ندوة بزراعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار النشاط العلمي المتميز لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، نظم قسم علوم الأغذية ندوة علمية بعنوان "الرؤى المستقبلية وتحديات التصنيع الغذائي"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ولاء محمد عبد الغني عميد الكلية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى عبد الرازق رئيس مجلس قسم علوم الأغذية.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من الهيئات العلمية وشركات تصنيع الأغذية والألبان، وتأتي في سياق احتفال قسم علوم الأغذية بحصول برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أشاد الدكتور ولاء محمد عبد الغني بحرص الكلية علي مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية، وتعزيز جسور التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعات الغذائية والألبان، والندوة تمثل فرصة متميزة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المحورية التي تواجه صناعة الغذاء في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة، لا سيما ما يتعلق بضمان جودة وسلامة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، بما يسهم في دعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وختاما أكد بأن كلية الزراعة ستظل دائمًا منارةً للعلم والبحث والإبداع، ومركزًا رائدًا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة التحديات المستقبلية في مجال التصنيع الغذائي، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك، وذلك انطلاقًا من رسالة البرنامج في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واختتمت الندوة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:

- تعزيز المهارات العملية وزيادة الاهتمام بالتطبيق العملي للمقررات الدراسية.

- دراسة التأثيرات البيئية لقطاع الصناعات الغذائية والألبان.

- تشجيع طلاب مشروعات التخرج على الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركات الصناعية.

- توسيع بروتوكولات التعاون بين كلية الزراعة ومؤسسات الغذاء المحلية والدولية.

- دعم البحوث التطبيقية المشتركة بين القسم وقطاع الصناعات الغذائية.

- تنمية الوعي المجتمعي بمفهوم "انظر إلى طعامك – ماذا تأكل" بين الطلاب والمجتمع.