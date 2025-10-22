نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح للإنفاق على الدعاية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

كما أوضحت المادة أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في نظام القوائم المخصص لها 15 مقعدًا يبلغ 2.5 مليون جنيه، بينما يكون مليون جنيه في مرحلة الإعادة، ويُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال في حال كانت القائمة مخصصة لها 45 مقعدًا.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب غدًا الخميس، متضمنة الرموز الانتخابية، ليبدأ عقبها رسميًا فترة الدعاية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من نظر الطعون والبت فيها من قبل الجهات المختصة.