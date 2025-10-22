نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تطهير 8 آلاف كيلومتر من المصارف الزراعية استعدادًا لموسم الأمطار والسيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة نفذت أعمال تطهير مصارف زراعية بأطوال تصل إلى 8 آلاف كيلومتر حتى الآن خلال العام المالي الحالي 2025 / 2026، لضمان جاهزية منظومة الصرف الزراعي في مواجهة موسم الأمطار والسيول، ولتمكين المصارف من أداء دورها بكفاءة خلال الموسم الصيفي.



وأوضح «سويلم» أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة سنوية شاملة تستهدف صيانة شبكة الصرف الزراعي الممتدة بطول 22 ألف كيلومتر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا، مشيرًا إلى أن كميات الحفر الناتجة عن التوسعة والتعميق تصل إلى نحو 10 ملايين متر مكعب سنويًا.



وأضاف الوزير أنه تم تجريف 1.20 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بطول 400 كيلومتر، وتطهير نحو 420 ألف غرفة صرف مغطى، إلى جانب غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 1.25 مليون فدان.

كما أشار إلى انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 11 ألف فدان من إجمالي 60 ألف فدان مستهدف تنفيذها خلال العام المالي الجاري، ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف.

وكشف التقرير الذي تلقاه الوزير من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، عن التعاقد مع 3 شركات دولية لإحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع المواسير التابعة للهيئة في أجا ودمنهور وطنطا، مؤكدًا أن الأعمال المدنية جارية لتأهيل المصانع وضمان رفع كفاءتها الإنتاجية.

وفيما يخص تنمية الكوادر الفنية، أوضح الوزير أنه تم تدريب 690 من المهندسين والإداريين والفنيين في 33 دورة تدريبية وورشة عمل تناولت موضوعات تنفيذ وصيانة شبكات الصرف، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، ونوعية المياه، وإعداد التقارير الفنية.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار أعمال التطهير والصيانة للمصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء لضبط المناسيب أمام محطات الصرف، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، فضلًا عن مواصلة إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ضمن البرنامج القومي الثالث للصرف.