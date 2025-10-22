نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: القمة المصرية الأوروبية تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تُعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، تُعد تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية الأولى.. تعزيز الشراكة والتعاون الدولي

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن القمة تشهد مشاركة رؤساء وقادة ورؤساء حكومات عدد من الدول الأوروبية، وتعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

وأضاف أن القمة تمثل مرحلة جديدة من التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتعليم، والاقتصاد الأخضر.

منتدى اقتصادي على هامش القمة لجذب الاستثمارات الأوروبية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القمة تتضمن أيضًا منتدى اقتصاديًا موسعًا بمشاركة كبار المستثمرين الأوروبيين ورجال المال والأعمال، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في مصر، وتوضيح رؤية الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أكبر التكتلات الدولية استثمارًا في مصر، وأن الحكومة تتطلع إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة تتوقع نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد المصري

قال مدبولي إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القمة، وتترقب نتائجها الإيجابية في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

إشادة بجهود الرئيس السيسي في القضايا الإقليمية

وتناول رئيس الوزراء إشادة الحكومة بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، والتي تضمنت رسائل مهمة حول الجهود المصرية لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن تلك الجهود أثمرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.

تعزيز التعاون مع مجموعة "ميرسك" العالمية

وتطرق مدبولي إلى لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيه بي موللر ميرسك"، والذي تناول التعاون في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وتداول الحاويات، مؤكدًا حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات العالمية.

أسبوع القاهرة للمياه يؤكد أولوية الأمن المائي المصري

واستعرض رئيس الوزراء مشاركته في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي عقد برعاية الرئيس السيسي، موضحًا أن مصر تضع قضية مياه النيل كأولوية وجودية، وتدعو دائمًا إلى التعاون العادل والمنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

المتحف المصري الكبير.. حدث عالمي يترقبه العالم

كما أشار مدبولي إلى الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنظيم احتفالية عالمية تليق بمكانة مصر التاريخية.

وأوضح أن المنطقة المحيطة بالمتحف تشهد تطويرًا شاملًا استعدادًا للحدث، الذي يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد السياحي من المواقع الأثرية.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يجذب آلاف السائحين

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل صباح اليوم شهد إقبالًا واسعًا من السياح من مختلف دول العالم، مشيدًا بدور هذا الحدث في تنشيط السياحة الثقافية وإبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

إشادة دولية بتقدم الاقتصاد المصري

واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى تقرير وزير المالية أحمد كجوك حول اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والذي أكد إشادة المؤسسات الدولية بالتقدم الذي تحققه مصر في قطاعات التصنيع والتصدير والطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.