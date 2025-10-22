نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: العمل على قدم وساق لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد من أهم الفعاليات الثقافية والسياحية التي تترقبها أنظار العالم.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية تعمل بتنسيق كامل لضمان خروج احتفالية الافتتاح بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة، مشددًا على متابعته المستمرة لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك ثروة أثرية وتاريخية فريدة تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، مؤكدًا حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من هذه المقاصد السياحية وزيادة العائد الاقتصادي منها.

وأضاف أن مشهد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل صباح اليوم يعكس مدى اهتمام العالم بالكنوز الأثرية المصرية الخالدة.

كما استعرض مدبولي خلال الاجتماع أبرز الأنشطة الحكومية، ومنها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة في بروكسل، والتي تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة نتائج أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتأكيد على أن مياه النيل قضية وجودية لمصر.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا يبرز الدور الحضاري لمصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة في المنطقة والعالم.