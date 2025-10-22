نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد لـ كايا كالاس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في مجالات الأمن والسياسة الخارجية.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في تحقيق الاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط، مشددًا على أهمية استمرار الحوار البنّاء بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة ورؤساء حكومات الدول الأوروبية، وتتناول سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.