عاجل- السيسي: ملتزمون بسياسة متزنة لترسيخ الأمن والاستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بسياسة خارجية متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيدًا عن أي مصالح ضيقة، مشيرًا إلى أن النهج المصري أثبت نجاحه خلال السنوات العشر الماضية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الأربعاء مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في الملفات السياسية والأمنية بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأشار الرئيس إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تتطلب جهودًا جماعية لتعزيز الاستقرار، مشددًا على أن مصر تنتهج دائمًا سياسات قائمة على الاعتدال والحكمة والتوازن، بما يرسخ الأمن ويعزز فرص التنمية والسلام في المنطقة.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.