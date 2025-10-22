نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ووقف التدخلات الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها، مشددًا على أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي عبّر عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد حالة من الاضطراب، بينما تلتزم مصر بسياسة متزنة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الماضية أثبتت نجاح هذا النهج.

كما أوضح الرئيس أن الجهود المصرية أسهمت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعياتها بفضل ما قامت به مصر من إجراءات صارمة، أبرزها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا من مناطق تعاني من أزمات وصراعات.

وختم الرئيس بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار في الدول التي تشهد أزمات، يمثل الأساس الحقيقي لمعالجة جذور مشكلات المنطقة، ودعم التعاون المتوازن بين ضفتي المتوسط.