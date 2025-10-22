نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. الحكومة تعلن اكتمال الاستعدادات النهائية للحدث العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار العالم إلى مصر مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، والمقرر رسميًا يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية ضخمة تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والدولية البارزة.

وزارة السياحة والآثار المصرية أعلنت أن الافتتاح الرسمي سيكون في اليوم الأول من نوفمبر، على أن يبدأ استقبال الزوار من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء مراسم الافتتاح والعروض والفعاليات المصاحبة للحدث.

المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من تاريخ مصر الفرعوني، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد.

وفي سياق الاستعدادات، أغلقت وزارة السياحة والآثار المتحف مؤقتًا أمام الزوار بداية من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، لاستكمال التجهيزات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالافتتاح.

أما بشأن ما تم تداوله عن منح يوم الافتتاح إجازة رسمية، فلم تصدر الحكومة أي قرار رسمي حتى الآن، رغم مطالبة بعض الإعلاميين، ومنهم عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير"، باعتبار هذا اليوم إجازة تقديرًا لأهمية الحدث التاريخي.

أسعار تذاكر الدخول إلى المتحف المصري الكبير 2025 جاءت كالتالي:

المصريون البالغون: 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

العرب والأجانب البالغون: 1200 جنيه (نحو 25 دولارًا)

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 300 جنيه

أما أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف فجاءت على النحو التالي:

المصريون البالغون: 350 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيه

العرب والأجانب البالغون: 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيه

المقيمون العرب أو الأجانب (بالغون): 850 جنيه

المقيمون العرب أو الأجانب (طلاب/أطفال): 425 جنيه

كما ان الحدث المنتظر يعيد لمصر مكانتها الحضارية والثقافية عالميًا، ويُتوقع أن يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليكون المتحف المصري الكبير نافذة جديدة على تاريخ الإنسانية وحضارة الفراعنة.