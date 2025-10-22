نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة منح يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية للموظفين؟.. الحكومة توضح التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب مصر والعالم حدثًا استثنائيًا في الأول من نوفمبر 2025، مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، بعد سنوات من العمل والانتظار.

ومع اقتراب الموعد المنتظر، تصاعدت تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يوم الافتتاح سيُعتبر إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لأهمية الحدث على المستويين المحلي والعالمي.

في هذا التقرير نرصد أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد الافتتاح الرسمي، وأسعار التذاكر، ومدى صحة الإجازة الرسمية، إلى جانب الاستعدادات الحكومية الجارية للحدث التاريخي.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا



أكدت الحكومة المصرية أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية ضخمة تستمر ثلاثة أيام متتالية، بحضور عدد من رؤساء الدول، والسفراء، وكبار الشخصيات الدولية والعامة.

أما استقبال الجمهور فسيبدأ رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي تقتصر على الدعوات الموجهة للضيوف رفيعي المستوى.

وفي تصريحات للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السادسة» المذاع على قناة «الحياة»، أوضح أن اختيار يوم السبت جاء ليتوافق مع العطلة الأسبوعية في أغلب دول العالم، ما يتيح مشاركة أوسع من الزوار والوفود الدولية دون تعارض مع ارتباطات رسمية أخرى.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة انتهت من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالكامل، بما يشمل تحسين الطرق والمحاور المؤدية إليه، وتجميل المساحات المحيطة، وزيادة الإنارة والتشجير، استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي الأكبر في تاريخ السياحة والآثار المصرية الحديثة.

تجهيزات الحكومة للافتتاح



استكملت الحكومة المصرية كافة الاستعدادات النهائية للافتتاح، والتي تضمنت:

توسعة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف.

تجميل وتشجير المنطقة المحيطة.

تحديث منظومة الإنارة والخدمات العامة.

تطوير خدمات النقل والمواصلات.

تنظيم عملية استقبال الوفود الأجنبية والإعلاميين.

كما أعلنت هيئة المتحف عن وضع خطة تشغيلية متكاملة تشمل تنظيم حركة الزوار بعد الافتتاح، وتحديد مواعيد الجولات اليومية.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025



كشفت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل أسعار التذاكر، التي تم تقسيمها إلى تذاكر دخول عادية وجولات إرشادية، وجاءت كالتالي:

التذاكر العادية:

المصريون: 200 جنيه للبالغين، 100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن.

العرب والأجانب: 1450 جنيه للبالغين، 730 جنيه للأطفال والطلاب.

العرب والأجانب المقيمون: 730 جنيه للبالغين، 370 جنيه للأطفال والطلاب.

الجولات الإرشادية (Guided Tours):

المصريون: 350 جنيه للبالغين، 175 جنيه للفئات الأخرى.

العرب والأجانب: 1950 جنيه للبالغين، 980 جنيه للأطفال والطلاب.

المقيمون: 980 جنيه للبالغين، 500 جنيه للفئات الأخرى.

وتتيح إدارة المتحف شراء التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، أو من خلال شبابيك التذاكر عند بوابات الدخول.

لماذا يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا؟

لأنه أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور التاريخ المصري.

يحتوي على مركز ترميم يُعد الأكبر في الشرق الأوسط.

يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ما يمنح الزوار تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الماضي والحاضر.