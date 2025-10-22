نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 50 عامًا.. عقد لإقامة مصنع لتجميع السيارات بين هيئة الموانئ ومجموعة المنصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء على إبرام عقد شراكة بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات، يقضي بالانتفاع بقطعة أرض مساحتها 30 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة 50 عامًا، لإقامة مصنع جديد لتجميع السيارات في مصر.

المشروع يهدف لتوطين صناعة السيارات في مصر

يأتي هذا الاتفاق في إطار سياسة الدولة لدعم وتوطين صناعة السيارات، وتعزيز الاستثمار الصناعي النوعي، من خلال جذب مستثمرين يمتلكون خبرات تقنية متقدمة في مجال تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية.

وأوضح مجلس الوزراء أن المصنع الجديد سيسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى السوق المصرية، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية.

استثمارات تتجاوز 135 مليون يورو

من المقرر أن تبدأ مجموعة المنصور تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا، بالتعاون مع عدد من الشركات المنفذة، على أن تصل الاستثمارات المبدئية للمصنع إلى نحو 135 مليون يورو، بما يعكس حجم الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري.

وسيسهم هذا المشروع في زيادة الصادرات المصرية من السيارات إلى الأسواق الإقليمية، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، كما يتوقع أن يفتح الباب أمام شراكات مع ماركات عالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

تعزيز التنمية الصناعية المستدامة

وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق طفرة في مجال الصناعات التكنولوجية والسيارات الذكية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.