وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح حضانة "برايت ستارز" بمدينة حدائق العاصمة الإدارية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، حضانة "برايت ستارز" بمنطقة الياسمين بمدينة حدائق العاصمة الإدارية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع خدمات الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

وخلال جولتها داخل الحضانة، التي تتبع مؤسسة التعاون الإنمائي وتستوعب أكثر من 100 طفل وطفلة، تفقدت الوزيرة أروقة الفصول وقاعات الأنشطة، واطّلعت على البرامج التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال، مشيدةً بجودة الخدمات المقدمة ومستوى الرعاية الذي يقدمه الفريق القائم على الحضانة.

الوزارة تنفذ الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت العاملة في مجال الطفولة المبكرة من عمر يوم وحتى أربع سنوات، بما يسهم في دعم عملية التخطيط المستقبلي وتوسيع مظلة الخدمات للأطفال في مختلف المحافظات.

توسيع خدمات الطفولة في قرى "حياة كريمة"

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن العام الحالي شهد بدء الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ تسع محافظات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضافت الوزيرة أن هذه المراكز توفر بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية متكاملة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، بما يضمن تنشئة سليمة داخل كيان أسري متجانس قادر على دعم الطفل في مراحله الأولى.

شهد الافتتاح حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، والأستاذ أحمد بركات مدير مؤسسة التعاون الإنمائي.

