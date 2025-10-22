نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزايد الإصابات بفيروسات الخريف.. نصائح طبية مهمة للوقاية من الجدري والأمراض الموسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم العدوى بدأ.. اعرف إزاي تحمي نفسك وولادك من فيروسات الخريف والجدري المائي

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الإصابة بفيروسات الخريف بين الأطفال في المدارس، أبرزها الجدري المائي، مع ظهور حالات متفرقة في عدد من المحافظات، منها محافظة المنوفية التي سجلت 24 إصابة مؤكدة بين طلاب مدرسة ابتدائية.

وأكدت وزارة الصحة أن تلك الفيروسات طبيعية في هذا التوقيت من العام، لكنها تحتاج إلى وعي والتزام بالإجراءات الوقائية، لتجنب انتشار العدوى داخل المدارس والأسر.

إيه اللي بيحصل في الخريف؟

بيوضح الأطباء أن فترة تغير الفصول، خصوصًا من الصيف للخريف، بتشهد نشاطًا لعدد من الفيروسات الموسمية، منها الجدري المائي، والإنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي.

وده بيرجع لتقلب الجو، وانخفاض المناعة عند الأطفال، وكمان ازدحام الفصول الدراسية اللي بتسهل انتقال العدوى بسرعة.

أعراض الجدري المائي

الدكتور أحمد زيدان، استشاري طب الأطفال، قال إن الجدري المائي مرض فيروسي شديد العدوى، بيبدأ بارتفاع بسيط في درجة الحرارة وإرهاق عام، وبعدها بيظهر طفح جلدي على الوجه والصدر، ينتشر تدريجيًا لباقي أجزاء الجسم.

وبيتحول الطفح لبثور صغيرة مليانة سائل شفاف، وبعدها بتكوّن قشور جافة، وغالبًا المرض بيختفي خلال 10 إلى 14 يومًا من غير مضاعفات لو تم التعامل الصح معاه.

نصائح للوقاية في المدارس والمنازل

تطعيم الأطفال ضد الجدري المائي في المواعيد المحددة ضمن جدول التطعيمات الأساسية.

ضد الجدري المائي في المواعيد المحددة ضمن جدول التطعيمات الأساسية. عزل أي طفل تظهر عليه الأعراض فورًا عن زملائه في المدرسة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

عن زملائه في المدرسة لمدة لا تقل عن أسبوعين. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون خاصة قبل الأكل وبعد اللعب.

بالماء والصابون خاصة قبل الأكل وبعد اللعب. التهوية اليومية للفصول وتجنب الزحام داخل الفصول أو الحافلات المدرسية.

وتجنب الزحام داخل الفصول أو الحافلات المدرسية. الاهتمام بالتغذية السليمة وشرب المياه بانتظام لتعزيز المناعة.

وشرب المياه بانتظام لتعزيز المناعة. ارتداء كمامة في الأماكن المغلقة وقت الذروة أو عند ظهور أعراض برد خفيفة.

التعامل مع الحالات المصابة

الجدري المائي لا يحتاج علاجًا خاصًا في أغلب الحالات، لكن يُنصح باستخدام كمادات باردة لتخفيف الحكة، وتجنب حك الجلد، مع متابعة درجة الحرارة يوميًا.

ويُمنع تمامًا استخدام الأسبرين للأطفال المصابين لأنه قد يسبب مضاعفات خطيرة على الكبد.

أما في الحالات الشديدة، فيمكن للطبيب وصف أدوية مضادة للفيروسات حسب الحالة.

رأي الأطباء

أكدت الدكتورة منى عبد العليم، أخصائية الأمراض الجلدية، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة "كفيل بتقليل العدوى بنسبة 80%"، مشيرة إلى أن "الوعي هو السلاح الأقوى لمواجهة فيروسات الخريف"، خاصة بين الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وأضافت أن الجدري المائي مش مرض خطير، لكنه ممكن يبقى مزعج لو تم إهماله أو تم خدش البثور بطريقة خاطئة.