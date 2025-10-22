نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تحذر من ارتفاع الإصابات بالعدوى الموسمية وتؤكد جاهزية المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم الفيروسات بدأ.. وزارة الصحة تحذر وتوجه نصائح مهمة للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رصد زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالعدوى الموسمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تغير درجات الحرارة ودخول فصل الخريف، مؤكدة أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية في حالة جاهزية تامة لاستقبال الحالات، مع رفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الارتفاع الملحوظ في الإصابات طبيعي في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن الفيروسات التنفسية والجدري المائي هي الأكثر انتشارًا بين الأطفال وطلاب المدارس، لكنها غالبًا ما تكون حالات بسيطة ومحدودة يمكن السيطرة عليها بالإجراءات الوقائية والعلاج المبكر.

الصحة تحذر من التهاون

حذرت وزارة الصحة أولياء الأمور من التهاون في التعامل مع أعراض العدوى الموسمية مثل الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، أو ظهور طفح جلدي، مؤكدة ضرورة عزل أي طفل تظهر عليه الأعراض في المنزل وعدم إرساله إلى المدرسة لحين التأكد من تمام الشفاء.

وأضاف البيان أن الإدارة العامة للطب الوقائي تتابع الموقف يوميًا في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لضمان سرعة اكتشاف الحالات وتطبيق إجراءات المكافحة فورًا داخل الفصول.

نصائح طبية من الأطباء

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد زكريا، استشاري الأمراض الصدرية، أن تغير الفصول يؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للفيروسات المنتشرة في الجو، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

ونصح زكريا بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين C، والإكثار من شرب المياه، مع التهوية اليومية للمنزل والفصول لتقليل فرص العدوى.

كما شدد على أهمية تطعيم الجدري المائي والإنفلونزا الموسمية، موضحًا أن التطعيم يقلل المضاعفات بنسبة تتجاوز 85%.

استعدادات المستشفيات

أكدت وزارة الصحة أن جميع المستشفيات الحكومية والجامعية مزودة بكميات كافية من الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى فرق طبية جاهزة للتعامل مع أي زيادة في الحالات.

وأشار البيان إلى أن غرف الطوارئ والإسعاف في المحافظات تعمل بنظام المتابعة اللحظية، مع توفير خط ساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين حول أعراض الأمراض الموسمية وطرق الوقاية منها.

كيف تحمي نفسك وأسرتك؟

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاختلاط بالمصابين بالبرد أو الطفح الجلدي.

ارتدِ كمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

تناول الأطعمة الصحية والخضروات الطازجة.

لا تهمل أي أعراض مفاجئة واستشر الطبيب فورًا.

وزارة الصحة شددت على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بالتعليمات الصحية وتطعيم الأطفال هما خط الدفاع الأول ضد أمراض الخريف والعدوى الموسمية.

وأكدت مجددًا أن الوضع تحت السيطرة، وجميع المستشفيات جاهزة، لكن الوعي المجتمعي هو العامل الأهم لتقليل الإصابات خلال الأشهر القادمة.