رئيس الوزراء: الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تم الإعلان عنه في مارس 2024.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه القمة تعد الأولى من نوعها، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما، مؤكدًا أن هناك رغبة متبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك حقيقي للتنمية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل.