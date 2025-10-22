نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: توافق إيجابي مع صندوق النقد وإعلان موعد زيارة البعثة خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت توافقًا إيجابيًا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن موعد قدوم بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة خلال الفترة الماضية كان لها تأثير على وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لكنها لم توقف العمل في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الاقتصادية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.