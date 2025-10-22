نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الحكومة مهدت لزيادة أسعار المحروقات منذ عام وتحدثت بشفافية كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مهدت لقرار رفع أسعار المحروقات منذ عام كامل، مشيرًا إلى أنها تحدثت بشفافية تامة مع المواطنين بشأن هذا الملف الحيوي وتأثيراته على الاقتصاد.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة كانت واضحة منذ البداية في طرح رؤيتها حول آلية تسعير الوقود، لافتًا إلى أن ما جرى مؤخرًا من تعديل في الأسعار يأتي ضمن خطة معلنة ومُدارة وفق أسس اقتصادية دقيقة تراعي المتغيرات العالمية في أسعار الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: "اتقال إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، فإزاي زودتوا الأسعار؟.. وأنا بقول إننا جايين من بعيد في موضوع الأسعار، ووقت كورونا الأسعار لم تزيد."

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتحرك وفق استراتيجية توازن بين حماية المواطنين من تقلبات السوق العالمي وضمان استمرار توفير الطاقة بشكل مستدام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار برامج التنمية والخدمات.