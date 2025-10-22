نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: خبراء الاقتصاد فضلوا زيادة أسعار المحروقات مرة واحدة لتحقيق التعافي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخبراء الاقتصاديين رأوا أن قرار رفع أسعار المحروقات من الأفضل أن يتم مرة واحدة، حتى تبدأ مرحلة التعافي السريع للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء بعد مناقشات مطولة في الغرف المغلقة وبناءً على دراسات فنية واقتصادية دقيقة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت قد مهدت لهذا القرار منذ عام كامل، وتحدثت بشفافية مع المواطنين حول الحاجة إلى إعادة هيكلة أسعار الطاقة بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: "اتقال إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، فإزاي زودتوا الأسعار؟.. وبقول إننا جايين من بعيد في موضوع الأسعار، ووقت كورونا الأسعار لم تزيد".

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتحرك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة رغم صعوبتها، إلا أنها تمهد الطريق لتعافٍ اقتصادي أسرع واستقرار طويل المدى في سوق الطاقة.