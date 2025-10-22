نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: بحث إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، إذ بلغت نسبة التجارة بين الجانبين نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال عام 2024.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام ذاته، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ودول الاتحاد.

وأشار الرئيس إلى أن النقاشات التي دارت ضمن جلسات المنتدى تناولت دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر، ليكون بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وأوضح السيسي أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما تناولت الجلسات – حسب الرئيس – أفكارًا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، ودور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مشيرًا إلى التزام الدولة بدعم هذا القطاع وتمكينه ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.