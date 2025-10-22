نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: زيارتا رئيسة المفوضية الأوروبية جسدتا إرادة سياسية لبناء شراكة استراتيجية متوازنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار في يونيو 2024، جاءت استكمالًا لزيارتها الأولى إلى مصر في مارس من العام نفسه، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن الزيارتين عكستا إرادة سياسية واضحة من الجانبين لبناء علاقة متوازنة وطموحة تقوم على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن ما يتم تحقيقه اليوم يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية المشتركة.

وأكد الرئيس أن مصر والاتحاد الأوروبي يسعيان نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم جهود التنمية المستدامة.