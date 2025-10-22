نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - دعوة استثمارية من السيسي: أدعو المسؤولين الأوروبيين إلى زيارة مصر والاطلاع على فرصها الواعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة مفتوحة إلى المسؤولين الأوروبيين لزيارة مصر، للتعرف على ما تمتلكه من فرص استثمارية كبيرة ومناخ جاذب للأعمال، وذلك خلال كلمته في مؤتمر أعمال القمة المصرية الأوروبية الذي انعقد بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي، بهدف التعرف على تطلعاته وتذليل العقبات التي قد تواجه استثماراته، مشددًا على ضرورة النظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق يمكنه أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية والأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وأشار الرئيس إلى أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية أصبحت ضرورة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في مجالات التجارة والطاقة والأمن البحري، موضحًا أن مصر تمتلك المقومات الصناعية والتكنولوجية التي تؤهلها لتكون الحليف الاستراتيجي لأوروبا في تأمين الإمدادات وتنويع مصادرها وتعزيز القدرات التنافسية.

كما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي انطلقت اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة واسعة من قادة الدول الأوروبية وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية.