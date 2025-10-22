نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري..

لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها

حمدي رزق رئيسًا للجنة.. ورانيا مكرم مقررًا



عقدت لجنة "تطوير الصحافة الورقية والرقمية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للجنة، والسيدة/ رانيا مكرم محمود عبد الله، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقررة لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير المحتوى الصحفي بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام عالميًا، مع الحفاظ على قيم المهنة وثوابتها الراسخة، وشدد الأعضاء على ضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في تبني سياسات إنتاجية وتحريرية جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتستجيب لتغيرات أنماط استهلاك المحتوى لدى الجمهور، فضلًا عن تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالمجال عبر التدريب المستمر وتبني نماذج عمل مبتكرة تضمن استدامة الصحافة الورقية والرقمية معًا.

شارك في الاجتماع الدكتور عبد المنعم سعيد، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، والكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي جلال نصار، والكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيدة/ رانيا مكرم محمود عبد الله، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية.