نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار حكومي جديد لإدراج المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن أعمال المنفعة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق في محافظة القاهرة، اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، بما يتيح تنفيذ الإجراءات القانونية والتنفيذية بسرعة لضمان تقدم المشروع في الوقت المحدد.

تفاصيل المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

تمتد المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس، وهي منطقة حيوية تربط شرق القاهرة بمحاور النقل الكبرى، وتستهدف تخفيف الضغط المروري وتحسين حركة النقل الجماعي في العاصمة.

وأوضح القرار أن الحكومة ستتخذ إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بما يضمن سرعة البدء في أعمال الحفر والبناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة.

الأثر المتوقع للمشروع على النقل في القاهرة

يُتوقع أن تسهم المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو في تحسين حركة النقل الجماعي في شرق القاهرة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وازدحام الطرق الرئيسية، بما يدعم مشروعات التنمية العمرانية والنقل المستدام في العاصمة.

كما يمثل المشروع خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسعة شبكة مترو الأنفاق لتصل إلى أكبر عدد من المناطق الحيوية، وتربط بين الأحياء الجديدة والمناطق القديمة في القاهرة الكبرى.