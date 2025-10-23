نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اليوم الخميس عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين.

ويستمر آخر موعد للتنازل عن الترشح حتى يوم 25 أكتوبر الجاري، على أن يتم نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر 2025.

قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتسهيل الاستعلام والتقديم

في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الانتخابات على المواطنين، أعلن القاضي حازم بدوي عن إطلاق قاعدة بيانات للناخبين محدثة عبر الموقع الرسمي للهيئة والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية:

