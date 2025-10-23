نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، من خلال تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وإدراج مشروعات قومية ضمن أعمال المنفعة العامة.

تخصيص أرض لإنشاء معهد فني صحي بمرسى مطروح

وافق رئيس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ضمن منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك لإقامة معهد فني صحي جديد يخدم أبناء المحافظة ويعزز منظومة التعليم الفني في القطاع الصحي.



ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات الحدودية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.

نزع ملكية مدرسة الشهيد كامل عقل ضمن أعمال المنفعة العامة

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد كامل يحيى كامل عقل الابتدائية من أعمال المنفعة العامة، تمهيدًا لإعادة تطوير المنطقة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة بها.

ويأتي القرار ضمن خطة تطوير البنية التحتية التعليمية وتوسيع نطاق المدارس الحكومية في المناطق المكتظة سكانيًا.

إدراج أراضٍ لتنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق

وفي إطار مشروعات النقل الكبرى، أصدر الدكتور مدبولي قرارًا آخر بإضافة عدد من مسطحات الأراضي والعقارات إلى أعمال المنفعة العامة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق محافظة القاهرة.

ويُعد الخط السادس من أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تستهدف تخفيف الكثافة المرورية ودعم منظومة النقل المستدام في العاصمة.

دعم التنمية وتوسيع قاعدة الخدمات الحكومية

تأتي هذه القرارات الجديدة في سياق سياسة الحكومة لتوسيع قاعدة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في المحافظات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع القطاعات.