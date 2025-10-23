نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارات التعليمية تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بجميع المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارات التعليمية بجميع المحافظات جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنظيم أعمال التقييم الشهري وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث تبدأ الاختبارات رسميًا يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى نهاية الأسبوع نفسه داخل المدارس.

وتسلمت المدارس الابتدائية والإعدادية جداول الامتحانات من الإدارات التعليمية، ليتم الإعلان عنها رسميًا في الفصول ولوحات الإعلانات، وإخطار جميع الطلاب بمواعيد أداء اختبارات المواد الدراسية المختلفة، حرصًا على انتظام العملية التعليمية واستعداد الطلاب المبكر للاختبارات.

وأكدت الإدارات التعليمية أن امتحانات شهر أكتوبر ستكون أولى اختبارات العام الدراسي الجاري ضمن منظومة التقييم المستمرة، التي تعتمد على قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية المقررة خلال الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة ستأتي من الدروس التي أعلنتها الوزارة رسميًا عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها التعليمية.

ويؤدي طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي الامتحانات داخل المدارس تحت إشراف المعلمين، حيث تتولى الإدارات التعليمية إعداد وطباعة الأسئلة وتوزيعها على المدارس، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الخاصة بقياس المهارات والفهم وليس الحفظ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شددت المديريات التعليمية على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء كل اختبار، وإعلان نتائج أعمال السنة للطلاب في وقتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تقييم الأداء والتحصيل خلال الترم الأول.

ويأتي تنظيم امتحانات شهر أكتوبر في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب من بداية العام، والتأكد من تحقيق نواتج التعلم في كل مادة دراسية قبل انطلاق اختبارات الترم الأول في يناير المقبل.

