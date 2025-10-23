نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أونروا»: دخول المساعدات إلى غزة ارتفع إلى 250 شاحنة يوميًا لكن الاحتياجات ما زالت كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ارتفعت في الأيام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.

وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع سابقًا تراوح بين 60 و70 شاحنة يوميًا، بينما يبلغ العدد حاليًا أكثر من 200 إلى 250 شاحنة، ومع ذلك، شدّد على أن ما وصل حتى الآن لا يلبّي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الإنسانية الضخمة لسكان القطاع.

وأضاف أن «غزة تعاني من دمار شامل، وليس جزئيًا، بعد أربع أسابيع من القصف المتواصل قبل وقف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أن «كل سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة».

وأكد المتحدث باسم الأونروا أن تلبية احتياجات السكان لا يمكن أن تتم خلال عشرة أيام فقط، بل تتطلب إدخالًا متواصلًا للمساعدات، كما دعا إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم، لضمان تدفق المساعدات بالكم والسرعة المطلوبة.