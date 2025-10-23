نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا والاتحاد الأوروبي على حفاوة الاستقبال في قمة بروكسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة مصر – الاتحاد الأوروبي الأولى تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال خلال زيارته إلى بروكسل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر وبلجيكا.

كما وجّه الرئيس السيسي تقديره للسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

مناقشات ثرية تؤكد عمق العلاقات

أكد الرئيس السيسي أن المناقشات التي جرت مع قيادات الاتحاد الأوروبي كانت ثرية وبنّاءة، مشيرًا إلى أنها عكست عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوافق والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

القمة الثانية في القاهرة عام 2026

وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة من برامج ومبادرات تعزز التعاون المشترك، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية.

كما أعلن الرئيس السيسي أن القمة الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستستضيفها القاهرة عام 2026، في خطوة جديدة نحو توطيد الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

جاءت القمة لتجسد رغبة الجانبين في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة شاملة، تدعم الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط، وتعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودعم التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.