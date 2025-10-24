نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك مصر يخفض عائد شهادة "يوماتي" إلى 21.75٪ مع استمرار صرف العائد يوميًا في المقال التالي

تفاصيل شهادة "يوماتي" من بنك مصر بعد تعديل العائد وفق قرار المركزي

أطلق بنك مصر مؤخرًا شهادة ادخار مُصمَّمة لتلبية احتياجات أصحاب المدخرات الباحثين عن عائد يومي مرن، تحت اسم شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير. وتُعد هذه الشهادة واحدة من أبرز المنتجات الادخارية التي يتنافس البنك من خلالها لدعم السيولة وتحفيز الادخار بين الأفراد.

وفقًا لإعلان البنك، فإن العائد السنوي المتغير يصل إلى 21.75٪، ويُصرف يوميًا، ويُحتسب على أساس (سعر الإيداع “الكوريدور” – 0.25٪). الشهادة تُصدر للأفراد (مصريين أو أجانب) فقط، بمدة 3 سنوات، مع حد أدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته.

تعديل العائد الأخير: خفض بنسبة 2٪

في خطوة متزامنة مع تحركات سعر الفائدة في السوق، قرر بنك مصر تعديل العائد على شهادة “يوماتي” متغيرة العائد، بخفض مقداره 2 نقطة مئوية، ليصبح 21.75٪ بدلًا من 23.75٪. وجاء هذا التعديل متماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع اللجنة المختصة في 28 أغسطس 2025.

بذلك، أصبح معدل العائد الجديد يسري تلقائيًا على حاملي الشهادة، حيث يُطبّق التغيير فور صدور قرار الفائدة من المركزي.

مميزات الشهادة ومرونتها

شهادة “يوماتي” تحمل عدة مزايا جعلتها محط أنظار كثير من المدّخرين، أبرزها:

صرف يومي للعائد: بدلًا من انتظار نهاية الشهر أو نهاية العام، يُضاف العائد يوميًا إلى حساب العميل.

مرونة في الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، حسب قواعد الاسترداد المقرّرة، مع خصم جزئي في حال الاسترداد المبكر.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة: يُمكن للعميل الحصول على تمويل بضمان الشهادة، ما يوفّر سيولة دون التخلي عن العائد.

إصدار متنوع القنوات: يمكن شراء الشهادة عبر الفروع البنكية، أو الإنترنت البنكي، أو الموبايل البنكي، أو حتى الصراف الآلي.



التحديات والاعتبارات للمُدخر

رغم المزايا الجاذبة، هناك بعض الاعتبارات التي يجب على المُدخر أخذها في الحسبان:

1. العائد متغير وليس ثابتًا، فهو يرتبط مباشرة بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي، وبالتالي قد يتغير صعودًا أو هبوطًا.



2. الاسترداد المبكر يخصم جزءًا من العائد، ما يجعلها أنسب لمن يرغب في الاحتفاظ بأمواله لفترة متوسطة.



3. تأثر العائد بتحركات السياسة النقدية، فخفض الفائدة يعني تلقائيًا انخفاض العائد على الشهادة.

التأثير في سوق الادخار المصري

طرح بنك مصر لشهادة “يوماتي” بعائد يومي مرتفع يمنحه ميزة تنافسية قوية في سباق جذب المدخرين، خصوصًا في ظل التوجه نحو أدوات ادخار توفر مرونة أكبر في العائد والصرف. كما أن الخفض الأخير في العائد يعكس مرونة البنك وقدرته على مواكبة التطورات في أسعار الفائدة، ما يجعل منتجاته أكثر تكيّفًا مع واقع السوق المحلي.

بذلك تظل شهادة “يوماتي” من الخيارات البارزة للباحثين عن استثمار آمن يمنحهم عائدًا يوميًا ثابت التحديث ومتابعة مباشرة لمتغيرات الاقتصاد المصري.