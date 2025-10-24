نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادة "ابن مصر" 2025.. عائد متناقص يمنح أعلى دخل في السنة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل شهادة بنك مصر الجديدة بعائد يصل إلى 20.5% في بدايتها

برزت شهادة “ابن مصر” كواحدة من أقوى أدوات الادخار في بنك مصر لعام 2025، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي شهدتها البنوك بعد خفض سعر الفائدة من البنك المركزي. وتُعرف هذه الشهادة بأنها ذات عائد متناقص سنويًا وصرف شهري، بحيث يُمنح صاحب الشهادة أفضل دخل في السنوات الأولى.

وفق مصادر مصرفية وتقارير صحفية، عند استثمار مبلغ 300،000 جنيه في شهادة “ابن مصر”، يُحقّق العميل دخلًا شهريًا يقارب 5،125 جنيهًا في السنة الأولى، أي ما يُعادل 61،500 جنيه سنويًا قبل الضرائب إن وجدت.

هيكل العوائد المتناقصة: كيف تتوزع عبر السنوات الثلاث

تنقسم العوائد المتناقصة في الشهادة إلى ثلاث سنوات بنسب متفاوتة، كالتالي:

السنة الأولى: 20.5٪ سنويًا، ويصل العائد الشهري إلى نحو 5،125 جنيهًا عند استثمار 300،000 جنيه.

السنة الثانية: 17٪ سنويًا، ويُقدَّر العائد الشهري بنحو 4،250 جنيهًا.

السنة الثالثة: 13.5٪ سنويًا، والعائد الشهري يصل إلى نحو 3،375 جنيهًا.



عند جمع هذه العوائد على مدار السنوات الثلاث، يصل إجمالي الربح التقريبي إلى 153،000 جنيهًا من استثمار 300،000 جنيه.

التعديلات الجديدة في العائد وأسبابها

مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مؤخرًا، أجرى بنك مصر تعديلات على العوائد لتتماشى مع المسار النقدي السائد. وبحسب التقارير، تم خفض بعض العوائد بنحو 3٪ تقريبًا في بعض الشهادات، ضمن محاولات البنوك للتماشي مع البيئة الاقتصادية الجديدة وضغط الكلفة على الجهاز المصرفي.

كما أن شهادة “ابن مصر” باتت تُعد من الخيارات الأعلى عائدًا ضمن باقات بنك مصر، بالرغم من التعديلات التي طالت المنتجات الادخارية الأخرى.

مميزات ومخاطر الشهادة

المميزات:

توفر دخلًا شهريًا تنافسيًا في السنوات الأولى، ما يجعلها جذابة لمن يرغب بتدفق مالي منتظم.

تناقص العائد مع الزمن يُحفّز المستثمرين على اختيار مدخرات أخرى أو مراقبة الأداء.

آلية واضحة، والشرط الأدنى للإصدار مناسب لشرائح مختلفة من العملاء.

تتيح الشهادة الاسترداد بعد 6 أشهر في بعض الحالات، وفقًا لشروط البنك.



المخاطر:

تناقص العائد قد يقلّّص الأرباح في السنوات الأخيرة، خاصة لمن يعتمد على الدخل الثابت.

التغيّرات في السياسة النقدية قد تؤثر على العوائد في المستقبل.

العملاء الجدد بعد التعديلات قد يحصلون على نسب أقل من العوائد الأصلية.



لمن تناسب شهادة “ابن مصر”؟

تُناسب هذه الشهادة من يبحث عن دخل شهري ثابت ومتدرج في المدى المتوسط (3 سنوات)، وأصحاب المبالغ المتوسطة إلى الكبيرة الراغبين في الحفاظ على أموالهم مع تحقيق عائد مضمون، وكذلك من يريد تنويع استثماراته بين شهادات بعائد ثابت وأخرى متغير.