نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 في مصر وكيفية ضبطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 في مصر وكيفية ضبطها

يتصدر موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 اهتمام المواطنين في مصر، حيث يفصلنا أيام قليلة عن التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي. الأسبوع المقبل سيكون آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي، لتبدأ مصر بعده العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025

كما أعلنت الحكومة المصرية، في إطار تنفيذ قانون رقم 24 لسنة 2023، أن العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025 ينتهي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025. عندها، يتم **تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة**، أي من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً. يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

سبب تغيير الساعة في مصر

يتم تغيير الساعة للتوقيت الشتوي للاستفادة من الضوء الطبيعي في ساعات الصباح والنهار، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الأحمال على الشبكة الكهربائية. التوقيت الصيفي يبدأ عادة يوم الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي يوم الخميس الأخير من أكتوبر وفقًا للقانون.

وهذه هي طريقة ضبط الساعة بعد التغيير

على هواتف الأندرويد:

1. اذهب إلى إعدادات الهاتف

2. اختر الإعدادات الإضافية

3. اختر التاريخ والوقت

4. فعّل خيار "تعيين تلقائيًا"

على هواتف iPhone:

1. افتح إعدادات الهاتف

2. اختر "عام"

3. اختر التاريخ والوقت

4. فعّل خيار "تعيين تلقائيًا" ليتم التحديث تلقائيًا عند تغيير التوقيت

عودة نظام التوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات

كانت الدولة قد أوقفت العمل بنظام التوقيت الصيفي لعدة سنوات قبل أن تُعيد تطبيقه عام 2023، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل كل عام، فيما يتم تأخيرها مجددًا بنفس المدة عند بدء التوقيت الشتوي.

لماذا يُختار يوم الجمعة لتغيير الساعة؟

أكدت الجهات المعنية أن اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي يأتي لتقليل فرص حدوث ارتباك أو أخطاء زمنية في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يمنح هذا التوقيت المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل في المصالح الرسمية والمدارس والجامعات.