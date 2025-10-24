نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة 31 أكتوبر 2025: موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر رسميًا في المقال التالي

موعد بداية التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتغيير الساعة رسميًا

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، حيث يتم تأخير الساعة رسميًا بمقدار 60 دقيقة عند بدء التوقيت الشتوي.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2025

يُطبق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 30 أكتوبر 2025. ويبدأ العمل بالتوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث تُؤخر عقارب الساعة من 12:00 منتصف الليل لتصبح 11:00 مساءً، ما يعني تأخير ساعة كاملة رسميًا.

انتهاء فصل الصيف وبداية الشتاء

انتهى فصل الصيف 2025 رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025. فيما ينتهي فصل الخريف يوم السبت 20 ديسمبر 2025، ويبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

أهمية تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

يأتي تغيير الساعة للتوقيت الشتوي ضمن جهود الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية. تأخير الساعة يساعد على الاستفادة من ضوء النهار في الصباح المبكر، مما يقلل الحاجة للإضاءة الصناعية ويزيد من كفاءة استخدام الطاقة.

كيفية ضبط الساعة بعد التغيير

لتطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل. على الهواتف الذكية، يمكن ضبط الوقت تلقائيًا عبر إعدادات التاريخ والوقت، سواء على أجهزة أندرويد أو iPhone، لضمان تحديث الساعة تلقائيًا دون تدخل يدوي.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات

كانت مصر قد توقفت عن تطبيق التوقيت الصيفي لنحو سبع سنوات، قبل أن تعيد العمل به في أبريل 2023، حيث يتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن يتم تأخيرها بنفس المدة عند بدء التوقيت الشتوي في أكتوبر من كل عام.

متى يبدأ فصل الشتاء فلكيًا؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يفصلنا نحو 60 يومًا عن بداية فصل الشتاء رسميًا، والذي يبدأ الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ويحدث الانقلاب الشتوي نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب المسافة بينها وبين الشمس، ما يؤدي إلى تعاقب الفصول الأربعة على مدار العام.