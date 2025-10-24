نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعد لتأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء التوقيت الشتوي في مصر:الجمعة 31 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجمعة 31 أكتوبر 2025: موعد بدء التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر لمدة ستة أشهر، ويبدأ التوقيت الشتوي رسميًا مع أولى لحظات يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 وقرار الحكومة المصرية، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، لتصبح الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي رسميًا.

نهاية التوقيت الصيفي 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025، واستمر لمدة ستة أشهر. وبحسب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من أكتوبر، أي 30 أكتوبر 2025، لتبدأ مصر بعده التوقيت الشتوي تلقائيًا.

أهمية التوقيت الشتوي في مصر

تطبيق التوقيت الشتوي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية واستغلال ساعات النهار في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء. يساعد هذا النظام على تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوفير والاستفادة من الموارد.

كيف يعمل التوقيت الصيفي والشتوي

ينص القانون على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فصل الصيف، الذي يبدأ في آخر جمعة من أبريل، ثم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء فصل الشتاء. هذا النظام السنوي يساعد على تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وساعات النهار طوال العام.

مدة التوقيت الشتوي 2025-2026

يبدأ التوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2026، حيث يُعاد تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى وفق الخطة السنوية.

كيفية ضبط الساعة بعد التغيير

لتطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل. على الهواتف الذكية، يمكن ضبط الوقت تلقائيًا عبر إعدادات التاريخ والوقت، سواء على أجهزة أندرويد أو iPhone، لضمان تحديث الساعة تلقائيًا دون تدخل يدوي.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات

كانت مصر قد توقفت عن تطبيق التوقيت الصيفي لنحو سبع سنوات، قبل أن تعيد العمل به في أبريل 2023، حيث يتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن يتم تأخيرها بنفس المدة عند بدء التوقيت الشتوي في أكتوبر من كل عام.

متى يبدأ فصل الشتاء فلكيًا؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يفصلنا نحو 60 يومًا عن بداية فصل الشتاء رسميًا، والذي يبدأ الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ويحدث الانقلاب الشتوي نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب المسافة بينها وبين الشمس، ما يؤدي إلى تعاقب الفصول الأربعة على مدار العام.