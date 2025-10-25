نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الهوية الرقمية.. مصر تدخل عصر الخدمات البنكية دون أوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بنك مركزي مصر يطلق منصة الهوية الرقمية ويعد أول بنك رقمي كامل

منصة الهوية الرقمية.. مصر تدخل عصر الخدمات البنكية دون أوراق.. في خطوة تعتبر محطة فاصلة في مسار التحول الرقمي في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق منصة منصة هوية الرقمية، وهي أول منصة وطنية متكاملة لتوثيق الهوية إلكترونيًا، تمهيدًا لإطلاق التطبيق الرسمي للهواتف الذكية خلال الأسابيع المقبلة. المشروع يمثل قفزة نوعية نحو عصر جديد من الخدمات البنكية الذكية، حيث تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم المالية والحكومية بسهولة وأمان عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة لأي مستندات ورقية أو زيارة للفروع.

منصة «هوية الرقمية» نقلة نوعية في القطاع المصرفي

تعد منصة «هوية» أحد أبرز مشاريع الدولة الداعمة لتوجه الاقتصاد الرقمي، إذ تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات البنكية بطريقة مبسّطة وآمنة.

من أبرز ما تتيحه المنصة: فتح حساب بنكي إلكترونيًا، توثيق المستندات، تنفيذ المعاملات الحكومية، والتعامل مع شركات الاتصالات ومقدّمي الخدمات.

إشراف البنك المركزي ودور المنصة في البنية التحتية

يشرف البنك المركزي بشكل مباشر على المشروع، حيث يمتلك نسبة 55٪ من رأسمال الشركة القائمة على تشغيل المنصة، ويبلغ رأسمالها المبدئي نحو 275 مليون جنيه، لتكون الجهة المسؤولة عن بناء بنية الهوية الرقمية في البلاد.

وتهدف هذه البنية التحتية إلى تسهيل عمليات فتح الحسابات والتصديق الإلكتروني بطريقة مؤمّنة بالكامل، ما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

كيف تعمل المنصة؟

تعتمد المنصة على منظومة «اعرف عميلك إلكترونيًا» (E-KYC)، التي تتيح التحقق من هوية المستخدم عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية مثل بصمة الوجه والبصمة الحيوية، مما يرفع مستوى الأمان والخصوصية الرقمية، ويحد من مخاطر الاحتيال أو الانتحال.

بعد التسجيل لمرة واحدة، يستطيع المستخدم تفعيل هويته الرقمية، ثم القيام مباشرة بما يلي:

فتح حساب بنكي إلكترونيًا دون زيارة فرع.

توثيق المستندات والبيانات الرسمية إلكترونيًا.

تنفيذ المعاملات الحكومية والخدمية عبر الانترنت.

التعامل مع شركات الاتصالات ومقدّمي الخدمات بطريقة رقمية آمنة.

نحو أول بنك رقمي مصري بالكامل

إطلاق منصة «هوية» يمهِّد أيضًا لإنشاء أول بنك رقمي مصري بالكامل يحمل اسم OneBank، المقرر تشغيله في عام 2026 تحت إشراف البنك المركزي، والذي سيسمح للعملاء بفتح الحسابات وإدارة أموالهم بالكامل عبر تطبيق ذكي دون الحاجة لزيارة الفروع.

ويُتوقع أن يشكل هذا التطوير ثورة حقيقية في عالم الخدمات المصرفية، ويساعد على رفع معدلات الشمول المالي وضم شرائح أكبر للسوق المصرفي.

أبرز مميزات منصة هوية الرقمية

من أهم الميزات التي تقدمها المنصة:

تسجيل سريع وآمن.

تحقق مستمر ودقيق للبيانات وفق المعايير الدولية.

مصادقة متعددة العوامل وحماية متقدمة ضد الانتحال أو الاختراق.

مشاركة الهوية الرقمية بأمان مع مؤسسات موثوقة بموافقة المستخدم.

تحديث البيانات دوريًا لضمان تجربة رقمية متكاملة وآمنة للمواطنين والشركات.

التحديات والفرص

بينما تُعد المنصة فرصة كبيرة نحو تعزيز التحول الرقمي، يلفت خبراء إلى أن نجاحها يعتمد على ضمانات أمان قوية، وثقة المواطن في التعاملات الرقمية، والبُعد الجغرافي والمجتمعي الذي قد يحتاج إلى توعية متزايدة.

كما أن دمج المنصة مع البنوك وشركات الاتصالات ومقدّمي الخدمات يعد مدخلًا لتوسّع خدماتها وتطبيقاتها في الحياة اليومية.

إطلاق منصة «هوية الرقمية» يأتي في توقيت محوري، يُعد خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي غير نقدي وتعزيز الخدمات المصرفية الذكية في مصر. المنصة ستقلّل الحاجة للإجراءات الورقية وتسهّل فتح الحسابات البنكية والمعاملات الحكومية من خلال الهواتف المحمولة. في الوقت نفسه، تمهِّد لإنشاء بنك رقمي كامل يعيد تشكيل مفهوم الخدمات المالية. الكلمات المفتاحية التي تبرز من هذا التطور تشمل: الهوية الرقمية، التحول الرقمي، الشمول المالي، E-KYC، البنك المركزي المصري، فتح الحساب الإلكتروني، الخدمات البنكية الذكية، التسجيل الرقمي.