اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الهولندي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا لتناول التطورات في قطاع غزة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تناول الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث ثمن وزير الخارجية الهولندي الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب استنادًا لمبادرة الرئيس الأمريكي. ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الالتزام بنص الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده، مشددًا أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر نوفمبر، أكد وزير الخارجية الحرص على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشيًا مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظرًا للوضع الإنساني الكارثي فى غزة.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية هولندا الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التطلع للتنسيق مع مصر في ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة والمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الشهر المقبل، مشددا على أهمية العمل على تثبيت اتفاق شرم الشيخ.