حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر الجاري، وعلى غير عادة نهاية أكتوبر في هذا التوقيت من العام، تستمر الأجواء الحارة نهارا على جميع الأنحاء وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

خرائط الطقس

رصدت خرائط الطقس ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 28 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت خرائط الطقس من انتشار شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر وتهدئة السرعة عند القيادة، وتشغيل جميع أنوار السيارة مع استخدام الأضواء المنخفضة، وترك مسافة أمان بين السيارات، واستخدم آلة التنبيه لفترات متقطعة.