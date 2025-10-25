نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب النهارده في مصر.. مفاجأة بعد ارتفاع الجرام 20 جنيه! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد قفزة الجمعة.. الذهب يثبت مكانه النهارده السبت 25 أكتوبر 2025

سعر الذهب النهارده في مصر.. مفاجأة بعد ارتفاع الجرام 20 جنيه!.. شهد سوق الذهب المصري صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعدما ارتفع أمس الجمعة بشكل ملحوظ بقيمة وصلت إلى 20 جنيهًا للجرام لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

ويأتي هذا الثبات مع استمرار الترقب في الأسواق العالمية والمحلية لمستجدات أسعار الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، التي تعتبر المحرك الأساسي لتغير أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6308.57 جنيه.

6308.57 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21: 5520 جنيهًا.

5520 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: 4731.43 جنيه.

4731.43 جنيه. سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 44،160 جنيهًا دون مصنعية أو دمغة.

ويلاحظ أن الأسعار الحالية مستقرة مقارنة بإغلاقات الأمس، وهو ما يعكس هدوء حركة البيع والشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت

على الصعيد العالمي، سجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 4108 دولارات، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

ويرجع استقرار الأسعار العالمية إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب لأي قرارات اقتصادية قادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل الأسعار المحلية مستقرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع احتمالية تحركها بشكل طفيف إذا شهدت الأسواق العالمية تغيرًا مفاجئًا في سعر الدولار أو النفط.

ويشير عدد من المحللين إلى أن الذهب ما زال يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم في عدد من الأسواق العالمية.

نصيحة للمستهلكين

ينصح تجار الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار على مدار اليوم قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات المفاجئة التي يشهدها السوق المحلي نتيجة حركة الدولار في البنوك وشركات الصرافة.

كما يشدد الخبراء على ضرورة الشراء من محال معروفة لضمان جودة العيار وعدم التعرض لأي تلاعب في الأسعار أو المصنعية.