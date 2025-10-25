نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للسادة أساتذة الجامعات الذين شملهم قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في أساتذة الجامعات ودورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية.

وأشاد الوزير بدور الجامعات الفاعل في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والندوات بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال استضافة رموز الفكر والثقافة والأمن القومي والإعلام الحديث مع طلاب الجامعات، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة منها.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education لعام 2026، وتواجد 9 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تفعيل مبادرة "تمكين" للعام الدراسي 2025–2026، حيث ستنطلق الفعاليات خلال الفترة من 25 وحتى 30 أكتوبر الجاري، في جامعات الأقاليم السبعة، عبر حملات توعوية موسعة، حيث تهدف إلى التعريف بخدمات مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، موضحًا أن الفعاليات ستتواصل خلال أيام الخميس من شهر نوفمبر 2025، لضمان استدامة التفاعل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة داخل المجتمع الجامعي، على أن تُختتم الأنشطة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، وأشار الوزير إلى أنه بحضور السيد الرئيس عبالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تم الإعلان عن انضمام جمهورية مصر العربية رسميًا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار، البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار، لتصبح مصر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تنضم إلى البرنامج، في خطوة تاريخية تُجسد فصلًا جديدًا من الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتُؤكد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.

كما أنه بحضور وتشريف السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، شارك الوزير في احتفالية تكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025، والتي أقيمت تحت شعار "فني وأفتخر"، بحضور لفيف من السادة الوزراء، حيث أعلن الوزير تخصيص 34 منحة دراسية كاملة، لأوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025.

وسلط الوزير الضوء على زيارته لفرنسا للمشاركة في أعمال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو، كما قام بزيارة تفقدية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، والتقى بعدد من الطلاب المصريين بالجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، كما عقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات حيث التقى بوفد من جامعة Gustave Eiffel الفرنسية، وزيارة مجموعة Aleccis التعليمية بفرنسا لبحث آليات تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، وتفقد مدرسة العمارة الوطنية في غرونوبل ENSAG، وكذلك تفقد العديد من المختبرات البحثية داخل المدرسة.

كما شارك الدكتور أيمن عاشور في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، في دورته الـ222 التي عُقدت بمقر المنظمة في باريس، والتي شهدت الإعلان عن انتخاب الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام المنظمة، كما شارك الوزير في احتفالية تكريم الدكتور خالد العناني بجامعة حلوان، بمناسبة انتخابه لمنصب مدير عام المنظمة.

وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور أيمن عاشور في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي عُقد بجامعة القاهرة، كما شارك الوزير في الجلسة الوزارية الأولى للمؤتمر لرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والخطط الوطنية لدمجه في كافة قطاعات الدولة. وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بنجاح أعمال المؤتمر الذي حظي بمشاركة لفيف من الوزراء ونخبة من الخبراء ورواد الأعمال وقادة الفكر ورجال الصناعة. وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر ساهم في تبادل الأراء والأفكار المتميزة، حيث تم تنظيم أكثر من 80 جلسة حوارية وملتقى، بمشاركة ما يزيد على 350 متحدثًا رئيسيًا وخبيرًا متخصصًا، في حدث فريد شارك فيه أكثر من 20 ألف مشارك، ونجح المؤتمر في خلق لغة حوار مشتركة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، لبلورة رؤية مشتركة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وترأّس الدكتور أيمن عاشور اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت، وتناول الاجتماع عرض نتائج منح فولبرايت لطلبة الدراسات العليا والأساتذة والمهنيين من البلدين، وكذلك استعراض البرامج التي تنفذها الهيئة لاستضافة الخبراء والأساتذة الأمريكيين بالجامعات والوزارات المصرية في مختلف المجالات.

وشهد الدكتور أيمن عاشور ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، كما شهد الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة المصرية الصينية المشتركة لدعم مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي، وكذلك شهد فعاليات الجلسة الختامية لمسابقة مشروعات التخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، وشارك في حفل تخرج الدفعة 19 من جامعة سنجور بالإسكندرية، والذي تزامن مع الاحتفال بمرور 35 عامًا على تأسيسها، وشارك في حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، وافتتاح مؤتمر أمراض الصدر.

كما عقد الوزير العديد من الاجتماعات الهامة، ومن أبرزها الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة لتوحيد وتنسيق الرؤى بين المستشفيات التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة والسكان، والاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والاجتماع مع السفير الفرنسي بالقاهرة، والاجتماع مع السفير الإيطالي بالقاهرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق في اجتماعه على ترشيح كل من الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، لعضوية مجلس الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2025/2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على ترشيح كل من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، لعضوية مجلس الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج الإعلامي للجامعات المصرية عبر مختلف المنصات، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج.

واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حول جهود اللجنة المُشكلة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والبحث العلمي والابتكار، يساهم في بناء اقتصاد المعرفة ويجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تشجيع الجامعات الحكومية على عقد شراكات لمنح درجات مزدوجة مع جامعات مرموقة، وتدويل الجامعات الحكومية وإنشاء أفرع لها خارج مصر وتصدير العلامة التجارية للتعليم المصري وإعادة تأسيس مكانته التاريخية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين المُلتحقين بالجامعات المصرية، وربط الأبحاث العلمية بالنشر العالمي واقتصاد المعرفة من خلال "أودية التكنولوجيا"، وربط البحث بالصناعة، وكذلك استعراض الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذه المحاور.

واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حول تجربة جامعة المنصورة في تدويل التعليم العالي، خلال الثلاثة أعوام الماضية، وتضمن العرض استعراض الخطوات التي اتبعتها الجامعة لتدويل التعليم العالي، والتوسع في عقد الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الدولية المرموقة، فضلًا عن استعراض نماذج دولية لجامعات دولية لها خبرات واسعة في مجال تدويل التعليم العالي، وكذلك استعراض الوضع الراهن بالجامعة ومؤشرات قياس الأداء، وتسليط الضوء على السياسات والإستراتيجيات المقترحة للتوسع في تدويل التعليم العالي.

واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، حول أعمال التنسيق للعام الجامعي 2025/2026، وتضمن التقرير عرضًا حول أبرز ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025، حيث نجح مكتب التنسيق في توزيع 1،022،622 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وشهادة النيل الدولية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية والشهادات الفنية على الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي هذا السياق، قدم المجلس الشكر لفريق عمل مكتب التنسيق، بإشراف الدكتور جودة غانم، على جهودهم المتميزة، خلال مراحل التنسيق المختلفة.

كما قدم المجلس الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي رئيس الجامعة على استضافة مكتب التنسيق وتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة لعمل مكتب التنسيق.

كما قدم المجلس الشكر لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس على تقديم كافة أشكال الدعم الفني لعمل مكتب التنسيق.

كما وجه المجلس الشكر للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بإشراف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لدورها البارز في توعية الطلاب بكيفية التنسيق، وتقديم الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب خلال مراحل التنسيق.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول متابعة أعمال الصيانة الدائمة بالمستشفيات الجامعية، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين.

وأحيط المجلس علمًا باعتماد مجلس جامعة بنها دليل وحدة الدعم النفسي بالجامعة، باعتبارها كيانًا متخصصًا يعني بالصحة النفسية للطلاب والعاملين داخل الجامعة.