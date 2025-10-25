نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتابع استعدادات تنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي والتحضيرات النهائية الخاصة بتنظيم الحدث العالمي، الذي يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الجاد في تنفيذ واحد من أضخم المشاريع الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين.

استعدادات شاملة لتنظيم حدث عالمي بمقاييس استثنائية

خلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والترتيبات التي تتم بالتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية أمام العالم.

وشملت المناقشات الجوانب اللوجستية الخاصة بتنظيم الحدث، والفقرات المقترحة للفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة، بالإضافة إلى الترتيبات التنظيمية الدقيقة لضمان انسيابية الحركة واستقبال الوفود الرسمية والضيوف من مختلف دول العالم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية أن تعكس الاحتفالية صورة مصر الحديثة، التي تجمع بين عراقة التاريخ ورؤية التنمية المستقبلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في كل التفاصيل، سواء في الإخراج الفني أو الترتيبات الأمنية والتنظيمية والإعلامية.

المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة على أرض الجيزة

يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يقع على مقربة من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية القديمة.

ويُنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من قادة الدول والشخصيات العالمية، بالإضافة إلى منظمات دولية ومؤسسات ثقافية، تعبيرًا عن أهمية المشروع كمركز عالمي للحضارة والتاريخ والتراث الإنساني.

كما تم تصميم المتحف وفق أحدث النظم الهندسية والتقنيات المتحفية الحديثة، ليصبح مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا متكاملًا، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

احتفالية كبرى تجمع بين الماضي والحاضر

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز ثراء التراث المصري القديم وتنوعه، إلى جانب عروض ضوئية وصوتية ضخمة تروي قصة الحضارة المصرية على مر العصور.

وأكد محمد السعدي، المشرف العام على الحفل، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على إخراج الحدث بأعلى مستوى من الاحترافية، بما يعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات كبرى توازي أهم الأحداث الثقافية العالمية.

وأضاف أن فريق العمل يضم مجموعة من الكوادر المصرية الشابة المتميزة في مجالات الإخراج والإنتاج والإضاءة والعروض الفنية، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لضمان خروج الافتتاح في أبهى صورة أمام العالم.