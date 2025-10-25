نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين تنظيم حماة الوطن: نفخر اليوم بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان المصري بفضل أبناء حزبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إنني وأنا أترشح عبر القائمة الوطنية من أجل مصر وإيمانا بأن الوفاء يبدأ من حيث نشأت، أتوجه بكل التقدير والامتنان إلى أهلي وأحبائي في أسيوط مسقط رأسي، منبع الأصالة والعطاء، الذين كانوا دائما سندا ودعمًا لي في مسيرتي، ومصدر قوتي في كل خطوة.

وأكد العطيفي في تصريحات له أن حزب حماة الوطن أصبح اليوم أحد أكبر الأحزاب السياسية في مصر، ويحتل اليوم المرتبة الثانية بين أكثر من مائة حزب، ما يعد إنجاز نفخـر به جميعا كنتاجٍ لسنواتٍ من العمل الجاد والإيمان بالفكرة الوطنية، وبفضــل الله، ثم بجهود المخلصين من أبناء الحزب ورفقاء الدرب.

وأوضح أنه حين بدأ بالعمل داخل حزب حماة الوطن، كانت المهمة صعبة والتحديات كبيرة، لكن الإرادة كانت اقوى من القيود، والعزيمة كانت اوسع من الحدود.

وأضاف لقد سعيت على مدار سنوات طويلة لأن أُهَيِّئ نفسي علميًا وعمليًا لخدمة وطنــــي ومــــواطنيه الأوفياء، و

آمنت أن التقدّم لا يتحقق بالصدفة، بل بالعلم، والجهد، والإصـــرار، والإخــــلاص.

احترمت التخصص، وجاهدت لأن أقــدّم نموذجًا سياسيا نظيفًا ومحترمًا يليق بطموحاتالشعــــب المصري العظيـــــم.

وأوضح أنه ومنذ نعـومة أظافره، آمن أنه لا مستحيل أمـــام الإرادة،وأن لكــل مجتهد نصيب، في ظل نشأة منذ الصغر أساسها القيم والمباديء الأصيلة، وقوامها جبـر الخـواطر، والاتسـاق مع النفـس، والخشيـة من الله، والدفــاع عن المظلــوم، وقـول الحق دون خوفٍ أو تردّد.

واختتم العطيفي رسالته للناخبين قائلا: وأنا أتقدم للترشح فـي انتخابات مجلس النـــواب 2025، أعدكم بأن أظل كما عهدتموني دائمًا صوتكم وضميركم، والمُدافعُ عن حقوقكم، فأنتم البدايات الجميلة التي منها انطلقت، وأنتم الغاية التي من أجلها أسعى أن أكون خير من يمثّلكــم، وأصدق من ينقل صوتكم، وأخلص من يعمل من أجلكم، فطريقنا هو العمل، وسلاحنا هــو الصدق، وغايتنا

مصــر القوية المزدهرة التي نحلم بها جميعا.