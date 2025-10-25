نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يوضح: إجازة 1 نوفمبر استثنائية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الحكومة المصرية أن قرار اعتبار السبت الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية جاء استثناءً خاصًا بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددة على أن الإجازة ليست سنوية ولا تُدرج ضمن العطلات الرسمية الدورية للدولة، بل تقتصر فقط على يوم الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح، حيث تابع الرئيس الاستعدادات النهائية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستُقام بمشاركة واسعة من الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات العالمية.

قرار الإجازة لتسهيل حركة الوفود الأجنبية وضمان التنظيم المثالي للحدث العالمي



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منح الإجازة في هذا اليوم فقط يهدف إلى تمكين أجهزة الدولة من تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفال، وتوفير السيولة المرورية اللازمة في محيط المتحف ومنطقة الجيزة، التي ستشهد توافدًا كبيرًا من المشاركين والإعلاميين الدوليين لتغطية هذا الحدث الذي يترقبه العالم.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تيسير متابعة المصريين لفعاليات الاحتفالية التاريخية، التي تمثل إحدى أكبر المناسبات الثقافية في تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلى أن بث الفعاليات سيكون مباشرًا عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام العالمية ليشاهدها الملايين حول العالم.

المتحف المصري الكبير.. إنجاز حضاري عالمي يليق بالجمهورية الجديدة

ويُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أعظم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة توثق عبقرية الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضورًا عالميًا استثنائيًا، يعكس مكانة مصر الدولية وريادتها الثقافية والحضارية.

وأكدت الحكومة أن هذا الحدث لا يمثل مجرد افتتاح متحف أثري، بل هو رسالة للعالم تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تمزج بين التاريخ والحداثة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة والسياحة في صدارة التنمية الشاملة.

الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة



ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ستكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما يُستثنى من القرار العاملون بالمرافق الحيوية والخدمات العامة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

وشددت الحكومة على أن قرار الإجازة لا يُعد سابقة لإقرار عطلة جديدة في هذا الموعد مستقبلًا، بل جاء تقديرًا للحدث الاستثنائي الذي يشهده العالم من أرض مصر، مؤكدة أن الدولة تعمل على توفير أجواء مثالية لنجاح الاحتفالية الكبرى التي تمثل لحظة تاريخية يفخر بها كل مصري.