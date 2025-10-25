نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد:كل الشكر لـ مصر والرئيس السيسي على الدعم الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) المنتهية ولايته، عن خالص امتنانه لحكومة جمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي قدّمته مصر للبنك، باعتبارها الدولة المستضيفة لمقره الرئيسي طوال فترة رئاسته التي امتدت نحو عشرة أعوام.

جاء ذلك خلال كلمته في «مؤتمر الوداع وحفل التنصيب» الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لوداع رئيسه السابق وتنصيب الدكتور جورج إيلومبي رئيسًا جديدًا للبنك، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات الإقليمية والدولية ورؤساء البنوك وشركاء التنمية من إفريقيا ومنطقة الكاريبي.

وأشار «أوراما» إلى أن ميزانية البنك ارتفعت من 6 مليارات دولار في عام 2015 إلى نحو 44 مليار دولار في عام 2025، فيما تجاوزت توزيعات الأرباح للمساهمين 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أن البنك استطاع بفضل دعم شركائه ومساهميه تعزيز صلابته المالية وتنويع مصادر تمويله.

واستعرض «أوراما» أبرز ملامح فترة رئاسته التي امتدت لعقد كامل، موضحًا أن استراتيجية البنك منذ عام 2016 ركّزت على تعزيز التجارة البينية الإفريقية وبناء تنمية تقودها القارة من الداخل.

وأكد أن البنك لعب دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، كما أطلق نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) الذي أصبح يعمل في أكثر من 20 دولة، مما جعل العملات الإفريقية «وسائل دفع قانونية عبر الحدود الإفريقية» للمرة الأولى في التاريخ.

وأضاف أن البنك أسهم في إنشاء صندوق التكيف لإفريقيا القارية بقيمة مليار دولار، ونظّم معرض التجارة البينية الإفريقية الذي حقق صفقات تفوق 170 مليار دولار واستقطب أكثر من 180 ألف زائر، فضلًا عن تمويله لمشروعات كبرى مثل مصفاة ومجمع البتروكيماويات لدانغوتي ودعمه لإنشاء مناطق صناعية واقتصادية خاصة في عدد من الدول.

ولفت «أوراما» إلى أن البنك ضخّ أكثر من 10 مليارات دولار خلال جائحة كوفيد-19 لتمويل برامج التدخل الطارئة، إضافة إلى ملياري دولار لتوفير اللقاحات لدول إفريقيا والكاريبي، موجّهًا الشكر لشركاء البنك من الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأعرب عن ثقته في خليفته الدكتور جورج إيلومبي الذي يتولى رئاسة البنك رسميًا اليوم، مشيدًا بخبرته التي تمتد لأكثر من 30 عامًا داخل المؤسسة ومعرفته العميقة برؤيتها التنموية. وقال: «أفريكسيم بنك ليس مجرد مؤسسة، بل حركة لتحقيق الحرية الاقتصادية لإفريقيا. واليوم، ونحن نغلق فصلًا من رحلتنا، نفتح بابًا جديدًا لأجيال قادمة من القادة الأفارقة الذين سيواصلون البناء على هذا الإرث».