نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائد النمس يشيد بدور مصر في دعم غزة بالمساعدات الإغاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني داخل القطاع، مؤكدًا أن الجهود المصرية ساهمت بشكل فاعل في وصول المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية إلى مختلف المناطق المنكوبة في غزة.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال خط الدفاع الإنساني الأول عن الفلسطينيين، حيث عملت على تسهيل إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات والإمدادات الطبية رغم التحديات الميدانية والتعقيدات الأمنية المفروضة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح «النمس» خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، أن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تعيق دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، مما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع دخول فصل الشتاء واحتياج آلاف العائلات الفلسطينية للخيام والأغطية ووسائل التدفئة.

وأشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف العراقيل المفروضة على قوافل الإغاثة وضمان تدفق المساعدات دون قيود.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضامن إنساني عالمي حقيقي لدعم جهود الإغاثة داخل غزة، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات بما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون.

وأكد على أن استمرار القيود المفروضة على حركة المساعدات يعني تعميق الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.